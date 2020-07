Renault : Service ZITY inauguré à Boulogne-Billancourt

(CercleFinance.com) - Renault annonce l'inauguration ce mercredi, à Boulogne-Billancourt -berceau historique du constructeur automobile au losange-, du service d'autopartage électrique ZITY, service accessible 24h/24 et 7j/7.



'La flotte composée de 500 Renault ZOE 100% électriques déjà visible en Ile-de-France, à Paris et Clichy, vient étoffer l'offre de solutions de mobilités alternatives disponibles sur le territoire de Grand Paris Seine Ouest', commente le groupe.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur RENAULT en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok