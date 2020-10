Renault : S'engage dans des projets de stockage d'énergie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - A l'occasion de Renault eWays, un événement dédié à la mobilité électrique d'aujourd'hui et de demain, le constructeur français présente ' de nouvelles solutions concrètes pour la gestion de l'énergie ' en initiant deux chantiers majeurs en Europe qui utilisent des technologies de batteries de seconde vie.



Plus concrètement, le groupe annonce la mise en service du premier ' Advanced Battery Storage ' (ABS), à Douai, d'une capacité totale de 4,7MWh. Conçu à partir de batteries de voitures électriques compilées dans des conteneurs, ABS va permettre un stockage stationnaire d'énergie afin de stabiliser le réseau électrique. L'idée est simple : les batteries se chargent lorsque la demande sur le réseau est faible et l'énergie est réinjectée sur le réseau dès que la demande augmente.



La marque au losange présente aussi le projet SmartHubs, développé avec Connected Energy dans le West Sussex, au Royaume-Uni. Les batteries de seconde vie des véhicules Renault seront utilisées en même temps que d'autres technologies dans le cadre d'un système énergétique local afin de fournir une énergie plus propre et moins coûteuse pour les logements sociaux, les transports, les infrastructures, les maisons privées et les entreprises locales.



Les deux projets poursuivent un but commun : mieux gérer les écarts

entre la consommation et la production d'électricité afin d'augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique.





