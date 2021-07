Renault : Retour aux bénéfices sur le 1er semestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Renault Group publie un résultat net part du groupe de 354 millions d'euros pour les six premiers mois de 2021, contre une perte de 7,29 milliards un an auparavant, et un taux de marge opérationnelle de 2,8%, à comparer à -6,5% sur la même période en 2020.



Le chiffre d'affaires du constructeur automobile atteint près de 23,4 milliards d'euros, en progression de 26,8% par rapport au premier semestre 2020. A taux de change et périmètre constants, il aurait augmenté de 31,8% pour des ventes mondiales en hausse de 18,7%.



En dépit des incertitudes qui pèsent sur la demande, de la poursuite des effets négatifs de la crise des composants et de la montée du prix des matières premières, Renault Group vise un taux de marge opérationnelle pour l'année du même ordre qu'au premier semestre.



