Renault : Résultat net à l'équilibre en 2019

(CercleFinance.com) - Renault publie au titre de 2019 un résultat net de 19 millions d'euros, contre 3.451 millions un an auparavant, et une marge opérationnelle de 2.662 millions (4,8% du chiffre d'affaires) en repli de 950 millions par rapport à 2018.



Le chiffre d'affaires a reculé de 3,3% à 55.537 millions d'euros (-2,7% à taux de change comparables) pour des volumes de ventes en baisse de 3,4% à 3,8 millions de véhicules, mais le free cash-flow opérationnel de l'automobile est ressorti positif à 153 millions.



Un dividende de 1,10 euros par action, comparé à 3,55 euros versés en 2018, sera soumis à l'approbation de la prochaine assemblée générale. Ce dividende serait détaché le 30 avril et mis en paiement le 5 mai.



Dans ce contexte de faible visibilité, Renault vise pour 2020 un chiffre d'affaires du même ordre qu'en 2019 à taux de change constants, une marge opérationnelle de 3 à 4%, et un free cash-flow opérationnel automobile positif avant prise en compte des coûts de restructurations.



