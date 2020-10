Renault : Repli de 8,2% du CA au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Renault annonce avoir enregistré un chiffre d'affaires de 10.374 millions d'euros au titre du troisième trimestre 2020, soit un repli de 8,2% en données publiées et de 3,2% à taux de change et périmètre constants.



Les ventes mondiales ont baissé de 6,1% à 806.320 véhicules au troisième trimestre, avec une dynamique positive au mois de septembre, particulièrement marquée en Europe où les ventes ont progressé de 8% sur un marché en hausse de 3%.



Le constructeur automobile au losange ajoute que son carnet de commandes, en hausse de 60% au 30 septembre 2020, se situe à un niveau élevé tandis que ses stocks se montrent à un point bas après une baisse de 22% par rapport au 30 septembre 2019.



