Renault : Renault recrute le président de Toyota France

PARIS (Reuters) - Renault a annoncé mercredi le recrutement de Luciano Biondo, directeur de l'usine Toyota d'Onnaing, près de Valenciennes, pour piloter le "pôle d'excellence" que la marque au losange veut développer dans le nord de la France.

"Je suis ravi que Luciano Biondo rejoigne les équipes du groupe Renault. Il aura pour mission de piloter, en concertation avec l'ensemble des parties prenantes, le projet de création d'un pôle d'excellence optimisé des véhicules électriques et utilitaires légers dans le nord de la France, à partir des usines de Douai, Maubeuge et Ruitz", commente Jose Vicente de los Mozos, directeur industriel et membre du comité exécutif de Renault.

Agé de 50 ans, originaire de Valenciennes, Luciano Biondo, également passé par PSA, dirigeait l'usine Toyota d'Onnaing-Valenciennes depuis 2016. Il était devenu président de Toyota France en janvier 2017.

(Henri-Pierre André, édité par Blandine Hénault)

