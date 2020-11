Renault : Présente un nouveau modèle pour l'Inde

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Renault présente un nouveau modèle dans sa gamme en Inde avec le petit SUV de Kiger show-car.



Le groupe indique que le véhicule issu de Kiger show-car constituera un atout supplémentaire pour la gamme actuelle de Renault en Inde aux cotés de Kwid, Duster et Triber.



' L'Inde est l'un des marchés automobiles avec la plus forte croissance au monde. La marque a adapté des modèles à succès au marché local, à l'image de Duster, et a révolutionné certains segments avec des produits originaux comme Kwid et Triber. Kiger show-car est une nouvelle étape de l'ancrage de Renault en Inde ' indique le groupe.



' L'association créative des designers français et indiens était le meilleur moyen de répondre aux besoins et aux attentes d'une clientèle toujours plus friande de style, de sportivité et de nouveauté ' a déclaré Laurens van den Acker, Directeur du Design industriel du Groupe Renault



