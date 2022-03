Renault : Présente le Nouvel Austral, un SUV électrifié

(CercleFinance.com) - Renault présente aujourd'hui son nouveau SUV électrifié, le Nouvel Austral, présenté comme 'l'un des piliers de la reconquête du segment C, coeur du marché automobile mondial'.



'Technologique, efficient et connecté, il insuffle l'esprit du plan stratégique Renaulution', assure le Losange.



Conçu sur une plateforme CMF-CD de 3èmegénération, ce véhicule propose différentes technologies d'électrification dont un nouveau moteur E-TECH Full Hybrid.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel