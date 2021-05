Renault : Présente l'Arkana hybride E-TECH 145

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le nouveau Renault Arkana est désormais disponible dans sa motorisation hybride E-TECH 145.



' Avec cette solution ' full hybrid ' équipée d'une batterie 230 V d'une capacité de 1,2kWh, le nouveau Renault Arkana procure à tous les bénéfices de l'électrique sans avoir à se brancher ' indique le groupe.



Au volant du SUV Coupé on pourra réaliser jusqu'à 80% de temps de conduite en ville en tout électrique. L'autonomie possible en mode électrique atteint les 3 kilomètres selon les conditions d'utilisation.



Le nouveau Renault Arkana E-TECH 145 ne consomme que 4,8 l/100 km 6 et n'émet que 108 g de CO2/km.



