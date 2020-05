Renault : Présentation du plan de transformation

(CercleFinance.com) - Renault présente son projet de plan de transformation dont l'objectif est de réaliser une économie de plus de deux milliards d'euros sur trois ans et de constituer les bases d'une nouvelle compétitivité, plan prévoyant notamment un ajustement des effectifs.



Ce projet d'ajustement par des mesures de reconversion, de mobilité interne et des départs volontaires, s'étalerait sur trois ans et concernerait en France près de 4.600 postes auxquels s'ajouterait la réduction de plus de 10.000 autres postes dans le reste du monde.



Le constructeur automobile au losange présentera son plan aux instances représentatives du personnel dans le respect de la réglementation en vigueur. Le coût estimé de sa mise en oeuvre est de l'ordre de 1,2 milliard d'euros.



