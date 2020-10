Renault : Prend la route de la neutralité carbone

(CercleFinance.com) - A l'occasion de Renault eWays, un événement dédié à la mobilité électrique d'aujourd'hui et de demain, Renault a annoncé ce jeudi s'engager à atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050 en Europe.



D'ici à 2030, le losange vise à réduire de 50% ses émissions de CO2 par rapport à 2010.



Le constructeur a aussi profité de l'événement pour dévoiler deux nouveaux véhicules électriques, la Mégane eVision, et la Dacia Spring Electric, présentée comme ' la voiture électrique la plus abordable d'Europe '.





