Renault : Première mondiale pour Megane E-TECH Electric

(CercleFinance.com) - Renault annonce en première mondiale la sortie de la nouvelle Mégane E-TECH Electric, un véhicule qui, selon le constructeur, 'incarne la révolution électrique que Renault a initiée il y a dix ans'.



Fabriquée à Douai, au sein du nouveau pôle industriel de Renault, ElectriCity, la nouvelle Mégane héberge des logiciels de pointe et une connectivité optimisée pour délivrer de nouvelles expériences.



La voiture est proposée avec deux capacités de batteries, de 40 kWh pour une autonomie de 300 km ou de 60 kWh pour une autonomie allant jusqu'à 470 km.



Par ailleurs, Nouvelle Mégane E-TECH Electric bénéficie d'une batterie entièrement nouvelle de 395 kilos, soit la plus fine du marché, assure le constructeur.



