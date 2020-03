Renault : Poursuit son rebond, les avis des analystes

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre Renault poursuit son mouvement de hausse ce matin après le rebond de 5,8% hier en clôture. Cette force hausse fait suite aux informations des Echos qui indiquait hier que Mitsubishi Corp pourrait entrer au capital de Renault à hauteur de 10%. D'autres solutions seraient également à l'étude selon Les Echos. L'opération ne serait pas imminente selon le quotidien.



Le conglomérat japonais détient 20% de Mitsubishi Motors, membre de l'Alliance contrôlé à hauteur de 34% par Nissan souligne ce matin Aurel BGC.



Cette prise de participation permettrait de renforcer l'Alliance en donnant plus de poids au camp japonais mais sans augmenter le contrôle direct de Nissan rajoute Aurel BGC. Rappelons que Renault détient 43% du constructeur nippon.



' Il nous semble que cette opération pourrait avoir une dimension de refinancement par augmentation de capital ouverte à tous les actionnaires de Renault (sur le modèle de Peugeot qui avait levé plus de 3MdsE en 2013/14 faisant entrer à hauteur de 15% le groupe chinois Dongfeng). Dans le contexte de récession actuel et de montée des risques sur le FCF de Renault, cette option devrait être à prendre en considération ' indique Invest Securities.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur RENAULT en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok