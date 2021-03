Renault : Plusieurs nouveaux modèles bientôt disponibles

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Renault présente une série de nouveaux modèles prochainement disponibles à la vente.



Produit dans l'usine Renault de Tanger (Maroc), le Nouvel Express Van, une fourgonnette à destination des professionnels, sera commercialisé à partir d'avril 2021 en Europe et à l'international.



Le Nouveau Kangoo Van sera pour sa part commercialisé à partir du 1er avril en France et de juin 2021 en Europe et à l'international. Produite à Maubeuge, cette fourgonnette s'adresse principalement aux flottes, artisans et commerçants exigeants, précise le Losange.



Enfin, Renaultdévoilesa toute nouvelle gamme Trafic transport de personnes composée de deux modèles, pour une multiplicité d'usages: NouveauTraficdans ses versions Combi, pour le transport collectif, etSpaceClass, pour le transport desclients VIP. Ces deux modèles seront commercialisés à partir demai2021.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.