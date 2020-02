Renault : Partie civile dans une information judiciaire

(CercleFinance.com) - Après l'ouverture par le procureur de la République de Nanterre, le 19 février, d'une information judiciaire contre X pour des faits commis au détriment du groupe, Renault SAS indique s'être constitué partie civile afin de faire valoir ses droits.



Le constructeur automobile ajoute qu'il continuera à coopérer pleinement avec les autorités judiciaires, et qu'il se réserve, en outre, la possibilité de solliciter des dommages et intérêts en fonction de l'issue des investigations en cours.



