Renault : Part de marché à 26,4 % à fin septembre

(CercleFinance.com) - Les immatriculations VP + VU du Groupe Renault s'établissent à 382 919 unités en septembre 2020 (- 25,8 %) dans un contexte de marché en recul de -27,4 %.



Le Groupe Renault progresse avec une part de marché à 26,4 % à fin septembre (+0,6 %).



Sur le marché VP, le Groupe affiche une part de marché à 25,4 % (+0,7 %), et enregistre un léger retrait sur le VU avec 30,5 % de parts de marché (-0,4 %).



Renault confirme son leadership sur les marchés électriques VP et VU, avec respectivement 37 % et 62% de parts de marché à fin septembre.



Ivan Segal, directeur commercial France du Groupe Renault a déclaré : ' La dynamique commerciale de Renault post-confinement se confirme, avec une part de marché en progression '.



