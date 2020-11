Renault : Ouvre les commandes pour la Scenic 2021 en France

(CercleFinance.com) - Le constructeur au losange a fait savoir aujourd'hui que le 'millésime' 2021 de Renault Scénic est désormais disponible à la commande dans l'Hexagone, avec un 'design rafraîchi' et 'de nouvelles possibilités esthétiques'.



Le constructeur propose désormais cinq niveaux de finition, de la version Zen qui constitue l'entrée de gamme, à la Black Edition. Cinq motorisations (3 essence et 2 diesel) sont aussi proposées.



