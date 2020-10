Renault : Opinion achat maintenue par Invest Securities

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities estime que le groupe a publié un chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020 en clair redressement même s'il reste en recul de -8,2% (-3,2% hors effets changes) et en dessous de son attente (-3,8%).



' Le ' momentum ' mensuel de ce trimestre écoulé est fort avec un mois de septembre dont le CA progresse de +7,5% en Europe et laisse augurer d'une prolongation de l'amélioration cette tendance positive au T4 ' indique le bureau d'analyses.



' La génération de FCF, en retournement est confirmée ' positive ' par le groupe au S2 2020. Nous maintenons nos estimations avec des BNA 2020/21/22e de respectivement -12,7E/2,5E/5,6E ' rajoute Invest Securities.



Son objectif de cours est quasi stable à 32,3E contre 32,1E. Renault demeure dans la sélection IS avec une opinion achat maintenue.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.