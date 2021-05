Renault : Offre de location longue durée en ligne

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Renault fait part du lancement de Renault Easy Lease, une offre globale de location longue durée 100% en ligne, facile et rapide depuis le site commercial du constructeur automobile, proposée exclusivement aux clients particuliers.



À la suite d'expérimentations dans plusieurs pays, l'Italie est le premier pays à inaugurer cette nouvelle offre de location, construite avec RCI Bank and Services et le réseau de concessionnaires Renault. Elle sera déployée progressivement en Europe.



Le client peut ainsi configurer depuis chez lui son véhicule parmi la gamme et les finitions proposées, la durée de sa location et le kilométrage associé, la livraison du véhicule étant opérée via le réseau Renault et la concession de son choix.



