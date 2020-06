Renault : Oddo reste neutre, relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo estime que le plan de réduction de coûts répond, certes, aux faiblesses du constructeur mais ne lui semble pas suffisamment tenir compte d'un environnement volumes durablement dégradé.



' Ainsi, nos estimations 2022, ~20% inférieures au consensus, restent largement inférieures à 2019 sur la plupart des agrégats, notamment la MOP Auto et le FCF ' indique le bureau d'analyses.



Oddo maintient son opinion neutre sur la valeur face à l'absence de catalyseurs à court/moyen terme et les risques liés à la crise actuelle (T2/S1 très difficile en vue). L'objectif de cours est relevé à 27 E contre 20 E.



Au sein des constructeurs, nous considérons toujours Volkswagen (Achat) et Peugeot (Achat) comme de meilleures opportunités.



