Renault : Oddo reste 'neutre' et rehausse sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient son opinion 'neutre' sur le titre Renault, lui préférant Stellantis (Peugeot/FCA).



Le broker rehausse toutefois nettement son objectif de cours, passant de 25 à 40 euros, 'afin d'intégrer les résultats meilleurs que prévu chez Nissan et l'impact du rebond boursier du constructeur japonais ces dernières semaines dans notre SOP'.



Si l'annonce d'un nouveau plan stratégique est attendue courant janvier, Oddo estime qu'il 'ne faut pas trop attendre, à ce stade, des deux prochaines années au-delà des effets déjà observés'. Les réductions de coûts annoncés jusqu'à 2022 sont 'insuffisantes' et les nouveaux produits ne 'porteront pas leurs fruits avant, au mieux, 2023', analyse le broker.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.