Renault : Oddo réitère son conseil après les trimestriels

(CercleFinance.com) - Renault a publié, vendredi, un chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021 en baisse de 13% à 8 987 ME mais selon Oddo en ligne avec les attentes.



' Au-delà, le groupe a confirmé la détérioration de l'environnement sur le S2 dans le contexte de pénurie de semi-conducteurs et d'inflation des coûts (semis, matières, logistique) mais a toutefois rassuré en maintenant inchangé son objectif de rentabilité sur le semestre, confirmant, entre autres, son avance sur le plan de réduction des coûts ' indique l'analyste.



Oddo confirme son opinion Neutre avec un objectif de cours de 40 E.



' Si cette publication n'en est pas moins de nature à rassurer quant à la capacité du groupe à gérer l'environnement court terme, elle n'apporte pas de nouveaux éléments significatifs quant au redressement à venir en 2022/2023 et au-delà (nouveaux produits 2022, réductions de coûts encore à venir, enjeux structurels, Nissan) '.



' Le groupe a toutefois confirme sa guidance d'atteindre un taux de MOP Groupe pour l'année du même ordre qu'au S1 (i.e. 2.8%), un niveau en ligne avec les attentes (consensus FY 2.7%, Oddo BHF 2.8%e). Au-delà, il a également indiqué viser un FCF Auto, hors variation du BFR (qui dépendra de l'ampleur du rebond de la production en fin d'année), positif sur l'année ' rajoute Oddo.



