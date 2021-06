Renault : Oddo maintient son conseil sur la valeur

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient son conseil 'neutre' sur le titre Renault, avec un objectif de cours inchangé de 40 euros.



Le bureau d'analyses revoit ses estimations à la baisse sur le constructeur mais se positionne toujours au-dessus des attentes.



'La forte ampleur de ces révisions (-61% sur 2021, -25% sur 2022) reflète surtout le faible niveau de résultats en absolu mais aussi l'importance de Nissan (l'essentiel de nos révisions) dans les résultats cette année et l'année prochaine et dont les perspectives sont désormais plus prudentes', indique le broker.



Oddo considère que le principal facteur d'amélioration à court terme reste Nissan mais que 'la perspective d'un rebond rapide semble s'éloigner'.



'Alors que la majorité des constructeurs automobiles mondiaux devrait afficher des niveaux de rentabilité très élevés au cours de ce 1er semestre, Renault reste en convalescence et devrait encore se montrer moins à son avantage', conclut l'analyste qui préfère Stellantis au Losange, grâce à 'plus de certitudes et une valorisation plus attractive'.





