Renault : Oddo confirme son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note 'neutre' sur le titre Renault, avec un objectif de cours inchangé de 30 euros.



A l'occasion de sa visite du Technocentre Renault, Oddo a pu échanger avec le Top Management qui a affiché ses ambitions.



'Sans surprise, les enjeux en termes de réductions de coûts resteront clé (engineering notamment), d'autant plus que le groupe ne peut dorénavant plus compter sur la Russie', rapporte le broker.



Le Losange a notamment mis en avant ses trois piliers des réductions de coûts, à savoir l'efficience accrue de l'ingénierie, la discipline en termes de capitaux employés mais aussi un plus grand focus.



Oddo souligne aussi que Renault va pouvoir s'appuyer sur une gamme de véhicules renouvelée (Austral, nouveau Scénic, élargissement des gammes Dacia et Alpine...).



'Cette visite nous a confortés dans notre opinion que le constructeur actionnait les bons leviers pour accélérer son redressement dans un contexte plus difficile qu'anticipé lors de l'annonce du plan stratégique Renaulution en janvier 2021. Ceci lui permet aujourd'hui d'être en avance par rapport à ses objectifs moyen terme (MOP >3% en 2023 et >5% en 2025 notamment) malgré la sortie de Russie', conclut l'analyste.



