Renault : Nouvelles coopérations avec Nissan et Mitsubishi

(CercleFinance.com) - Groupe Renault, Nissan Motor et Mitsubishi Motors Corporation, présentent plusieurs orientations stratégiques, dans le cadre d'un nouveau business model de coopération visant à améliorer la compétitivité et la rentabilité des trois entreprises.



Les trois entreprises approuvent les principes du système ' leader-follower ' pour les projets véhicules sur lesquels ils vont coopérer. Le principe ' leader-follower ' devrait permettre de réduire les coûts et les dépenses d'investissements par modèle jusqu'à 40 %.



L'Alliance a également approuvé le principe de la désignation de différentes parties du monde comme ' régions de référence ', chaque entreprise se concentrant sur ses régions clés. Nissan deviendra le référent en Chine, Amérique du Nord et Japon ; Renault pour l'Europe, la Russie, l'Amérique du Sud et l'Afrique du Nord ; et Mitsubishi Motors pour l'ASEAN et l'Océanie.



Les synergies augmenteront afin de maximiser le partage des coûts fixes. Près de 50 % des modèles de l'Alliance seront développés et produits sous le système ' leader-follower ' d'ici à 2025.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

