Renault : Nouvelle double arrivée dans les points en F1

(CercleFinance.com) - En plaçant à nouveau ses deux monoplaces dans le Top 10, Alpine F1 Team a quitté le grand-prix de Portimao (Portugal), disputé ce weekend, avec dix points supplémentaires.



A l'issue des 66 tours de course, les deux pilotes de l'équipe tricolore, Esteban Ocon et Fernando Alonso, se sont en effet arrogé les 7e et 8e places.



L'équipe française occupe actuellement la 5e place du championnat.





