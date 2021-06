Renault : Nouvelle directrice communication chez Dacia-Lada

(CercleFinance.com) - Renault fait savoir que depuis le 7 juin, Xiaoyan Hua-Schwab a rejoint la 'business unit' Dacia-Lada en tant que Directrice de la Communication et a intégré son comité de direction.



Xiaoyan Hua-Schwab aura pour mission de définir et de déployer la stratégie de communication globale des deux marques, conformément au plan stratégique présenté en janvier 2021.



Diplômée de Sciences Po, Xiaoyan Hua-Schwab a occupé plusieurs postes de responsable marketing avant de rejoindre le Groupe PSA en 2003 et de prendre des fonctions de marketing et de communication à l'international.



