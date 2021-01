Renault : Nouveaux objectifs à horizons 2023 et 2025

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Renault annonce la présentation de 'Renaulution', son nouveau plan stratégique qui 'vise à réorienter la stratégie de la course au volume à la création de valeur', et par lequel le constructeur au losange se fixe de nouveaux objectifs financiers.



D'ici à 2023, il vise à atteindre plus de 3% de marge opérationnelle groupe, environ trois milliards d'euros de free cash-flow opérationnel de l'automobile cumulé (2021-23) et à réduire les investissements et dépenses de R&D à environ 8% du chiffre d'affaires.



D'ici à 2025, Renault vise une marge opérationnelle groupe d'au moins 5%, environ six milliards d'euros de free cash-flow opérationnel de l'automobile cumulé (2021-25), et un ROCE en hausse d'au moins 15 points par rapport à 2019.



