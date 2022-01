Renault : Nouveau responsable groupe des affaires publiques

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Renault Group annonce que François Provost, Directeur du Développement International et des Partenariats, sera désormais aussi en charge des Affaires Publiques du Groupe. A compter de ce mois de janvier 2022, la Directrice des Affaires Publiques du Groupe lui rapporte, indique le Losange.



Né il y a 53 ans, François Provost a débuté sa carrière en France au sein du ministère de l'Économie et des Finances avant d'intégrer la direction commerciale de Renault en 2002.



En avril 2019, François Provost est nommé directeur des opérations de la région Chine. Il siège également aux conseils d'administration d'e-GT NEV, de JMEV (Jiangling NEV) et d'AILSH (Alliance Innovation Lab Shanghai).







Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.