Renault : Nouveau directeur industriel à partir de janvier

(CercleFinance.com) - Renault Group annonce la nomination de Thierry Charvet, actuellement directeur Qualité, au poste de directeur Industriel et Qualité du Groupe à compter du 15janvier 2023.



Thierry Charvet devient membre du Board of Management (BOM) de Renault Groupet succède ainsi à José Vicente de los Mozos qui, après 43 années passées au sein du Groupe, a souhaité poursuivre des projets personnels en Espagne.



Josep Maria Recasens, actuel directeur de la Stratégie et du Business Développement, reprend, quant à lui, la direction des pays de la péninsule ibérique.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel