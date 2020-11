Renault : Nissan performe, Stifel appelle à 'conserver'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le bénéfice d'exploitation de Nissan -partenaire et filiale à 43,4% de Renault- a fait bien mieux que les estimations du consensus au cours du 2e trimestre de l'exercice 20/21.



Par conséquent, le constructeur nippon a relevé ses perspectives pour l'exercice (qui s'achève en mars), anticipant désormais des pertes de 340 milliards de yen contre 470 auparavant.



Dans ces conditions, Stifel (ex-Mainfirst) a décidé de maintenir sa recommandation 'conserver' sur le titre Renault, avec un objectif de cours de 22 euros.



