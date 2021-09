Renault : Négociations ouvertes pour l'avenir en France

(CercleFinance.com) - Renault Group annonce que des négociations en vue de conclure un accord social triennal (2022-2024) pour préparer son avenir en France, se sont ouvertes entre les organisations syndicales représentatives et la direction.



Le constructeur automobile au losange réaffirme ainsi sa 'volonté de positionner la France au coeur de ses activités industrielles et de recherche et développement', envisageant la production de neuf nouveaux véhicules en France à horizon 2025.



Le projet prévoit au total 2.500 recrutements, dont 500 créations nettes d'emplois, et 10.000 formations et reconversions. Ses modalités seront discutées entre les partenaires sociaux à travers plusieurs séances de négociation ces prochaines semaines.



