Renault : Ne va pas proposer la distribution de dividende

(CercleFinance.com) - Le Conseil d'administration de Renault a décidé de ne plus proposer la distribution de dividende à l'Assemblée générale.



L'ensemble des membres du Conseil d'administration de Renault ont décidé de revoir à la baisse leur rémunération : Jean-Dominique Senard, Président du Conseil d'Administration diminue de 25% sa rémunération pour le second trimestre 2020 au minimum et les administrateurs décident à l'unanimité de diminuer de 25% le montant de leurs jetons de présence 2020.



'Les économies réalisées seront reversées au fonds de solidarité mis en place dans le cadre du Contrat de solidarité et d'avenir' indique le groupe dans un communiqué.



Clotilde Delbos, Directeur général de Renault SA pour une période intérimaire, a décidé aussi de diminuer sa rémunération de 25% pour le second trimestre 2020 au minimum.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur RENAULT en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok