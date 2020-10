Renault : Mainfirst maintient sa recommandation sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alors que Renault a récemment présenté sa stratégie d'électrification à moyen-terme, Mainfirst maintient sa note ' hold ' (conserver) sur le titre, avec un objectif de cours de 22 euros.



Si les volumes annoncés par l'Alliance concernant les véhicules électriques sont plutôt modestes (près de six fois inférieurs à ceux de Volkswagen), ' les objectifs de réduction des coûts afin d'atteindre une certaine rentabilité ' sont aussi beaucoup plus bas.

Le groupe est d'ailleurs confiant quant à sa capacité à atteindre son objectif CAFE en 2020.



Par ailleurs, outre la Zoé et la Twingo E, deux nouveaux véhicules électriques devraient compléter la gamme du groupe dès 2021 avec la Spring (Dacia) et la Megan E en 2022.





