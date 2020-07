Renault : Lourdes pertes sur le 1er semestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Renault affiche un résultat net de -7.386 millions d'euros sur les six premiers mois de 2020, pénalisé par la contribution de Nissan (-4.817 millions), et une marge opérationnelle de -1.203 millions avec un impact négatif de la crise sanitaire estimé à environ 1,8 milliard.



Le chiffre d'affaires semestriel du constructeur automobile a reculé de 34,3% à 18.425 millions d'euros (-32,9% à taux de change et périmètre constants), pour des ventes en baisse de 34,9% à 1,26 million d'unités (dans un marché mondial en recul de 28,3%).



Compte tenu des incertitudes qui pèsent sur la situation sanitaire, aussi bien pour l'Europe que pour les marchés émergents, Renault estime ne pas être en mesure de donner une guidance fiable pour l'exercice.



