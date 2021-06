Renault : Les tarifs du SUV coupé hybride Arkana dévoilés

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Renault a annoncé vendredi que le modèle Arkana, son nouveau SUV coupé hybride, serait proposé en France à partir d'un prix de 29.700 euros.



Dans sa version au look sportif baptisée 'RS line', le nouveau véhicule hybride sera commercialisé à un prix pouvant atteindre 36.100 euros.



Hors options, la version Renault Arkana Zen E-Tech 145 sera disponible à partir de 239 euros par mois dans le cadre d'un contrat de location longue durée, hors assurances et prestations.



Le Renault Arkana est doté d'une batterie 230V de 1,2kWh de capacité qui lui permet d'afficher jusqu'à 80 % du temps de roulage urbain en tout électrique et jusqu'à 40% en moins de consommation de carburant.



Son autonomie en mode tout électrique peut aller jusqu'à trois kilomètres avec une consommation de 4,8 litres aux 100 km et des émissions de 108 g de CO2/km.



Lancé en Europe en mars dernier, le modèle a déjà séduit plus de 10.000 clients sur le Vieux Continent.



