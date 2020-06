Renault : Les commandes de la nouvelle Talisman sont ouvertes

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe Renault annonce ce jour que la nouvelle Renault Talisman est commercialisée, à partir de ce jour, en France, à partir de respectivement 33.400 euros TTC en version Berline et 34.600 euros TTC en version Estate.



Trois niveaux de finition sont proposés : Zen, Intens, et Initiale Paris, auxquels s'ajoutent 2 niveaux dédiés aux flottes : Business et Business Intens.



'Trois motorisations Diesel sont disponibles sur Talisman : Blue dCi 150 associée à une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports, Blue dCi 160 et Blue dCi 200 associées à la boîte de vitesses automatique à double embrayage EDC à 6 rapports. Une motorisation essence est également proposée : TCe 160 associée à la boîte de vitesses automatique à double embrayage EDC à 7 rapports', précise le constructeur automobile.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur RENAULT en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok