Renault : Le Duster change de look pour le marché russe

(CercleFinance.com) - Renault annonce renouveler entièrement le design de son Duster, pour le marché russe. Ce nouveau look, 'affirmé et robuste', renforce son caractère SUV avec 'ses larges arches de roue soulignées par des élargisseurs, et les moulures latérales au niveau de l'aile', détaille le constructeur.



En huit ans d'existence sur le marché Russe, Renault Duster a déjà séduit plus de 440 000 fans, indique le communiqué du Losange qui entend bien poursuivre cette saga.



