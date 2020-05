Renault: Laurent Berger juge la posture de la CGT

PARIS (Reuters) - Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, a qualifié samedi "d'irresponsable" la posture de la CGT qui a obtenu par une décision de justice la suspension de la production dans l'usine de Renault à Sandouville (Seine-Maritime).

Le Tribunal du Havre a ordonné jeudi l'arrêt de la production de l'usine à la suite d'une procédure en référé portée par la CGT Sandouville.

Le constructeur automobile a précisé que cette décision ne remettait pas en cause le référentiel sanitaire présenté le 7 avril aux représentants du personnel mais portait principalement sur la procédure de présentation des mesures sanitaires aux syndicats.

"Ce qui s'était passé à Sandouville, c'était un dialogue social assez exemplaire sur la reprise d'activité en toute sécurité pour les travailleurs", a déclaré Laurent Berger sur France inter. "La posture de la CGT est irresponsable et infondée."

"La réalité, c'est que l'usine va rester fermée lundi, que les 700 intérimaires vont être renvoyés chez eux. Donc je pense qu'il faut arrêter ce type de pratique et qu'il faut plutôt favoriser le dialogue social", a-t-il ajouté.

"On voit bien qu'il y a deux attitudes syndicales : il y a celles qui sont prêtes à tout pour stopper l'activité - et ce n'est pas un service rendu aux travailleurs (...)- et celles, qui sont plus nombreuses à Renault, qui veulent négocier des conditions de reprise acceptables en toute sécurité."

L'usine, qui employait l'an dernier environ 1.900 personnes, avait été la deuxième usine française de Renault à reprendre une activité partielle fin avril. A l'arrêt depuis mi-mars à cause de l'épidémie de coronavirus, le site produit le Renault Trafic et des dérivés du fourgon pour Fiat et Nissan.

(Caroline Pailliez, avec Mathieu Rosemain)

