Renault : Lancement d'une série limitée anniversaire Dacia

(CercleFinance.com) - Le groupe Renault annonce ce jour le lancement par Dacia d'une série limitée anniversaire sur Duster et l'ensemble de sa gamme Stepway (hors Dokker).



Dacia propose également une édition limitée tout équipée baptisée 'City +' sur Sandero.



'Avec 3,6% de parts de marché et 564.854 véhicules vendus (+10,4%) en Europe en 2019, le succès de Dacia est au rendez-vous depuis le lancement de Logan en 2004', commente Renault.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur RENAULT en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok