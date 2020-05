Renault : Lance une ligne de fabrication de masques

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le Groupe annonce la mise en place d'une ligne de fabrication de masques pour subvenir à ses besoins et garantir la santé et la sécurité de ses collaborateurs sur l'ensemble de ses sites et son réseau commercial en Europe (sites industriels, tertiaires, et réseau de concessions Renault et privé).



Cette unité de production sera implantée à l'usine Renault de Flins (France) et démarrera sa production au mois de juillet prochain. Elle permettra de concevoir jusqu'à 1,5 million de masques de type chirurgical par semaine.



Le projet prévoit l'aménagement d'un bâtiment de 1000 m2 sur le site de l'usine Renault à Flins, pour accueillir la ligne de production.



