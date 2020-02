Renault : Lance un service d'autopartage avec Ferrovial

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Renault et Ferrovial annoncent le lancement à Paris d'un service d'autopartage en free-floating ZITY.



Dans le courant du mois de mars 2020, une flotte de 500 Renault ZOE 100% électriques dotées de la technologie ZITY sera proposée en libre-service aux parisiens.



' Ce lancement à Paris est une nouvelle étape dans le partenariat entre Groupe Renault, pionnier du véhicule électrique en Europe, et Ferrovial, l'un des principaux opérateurs mondiaux d'infrastructures et prestataires de services urbains, entamé avec succès en 2017 à Madrid avec le service d'autopartage de véhicules électriques ZITY ' indique le groupe.



