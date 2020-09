Renault : Lance le projet blockchain XCEED

(CercleFinance.com) - Renault annonce le développement du projet blockchain XCEED (eXtended Compliance End to End Distributed) dont l'objectif est de certifier la conformité des composants d'un véhicule de la conception à la production.



Cet outil permet d'être plus réactif et plus efficient dans un contexte réglementaire de plus en plus exigeant.



' L'ensemble de la chaine de production doit ainsi adapter sa structure pour répondre aux autorités dans des délais réduits ' indique le groupe.



Le projet XCEED vise ainsi à tracer et à certifier la conformité réglementaire des composants et sous-composants des véhicules.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur RENAULT en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok