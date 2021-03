Renault : Lance la campagne du modèle Arkana

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Renault présente aujourd'hui la campagne destinée à accompagner le lancement commercial de Renault Arkana, un modèle hybride qui complète la gamme des véhicules de Losange.



Dans le cadre de ce lancement, Renault a développé des contenus adaptés aux plateformes digitales - Youtube, Instagram, Facebook et LinkedIn - avec une même cohérence graphique et musicale.



Le constructeur a développé une campagne s'appuyant sur les R:creative, soit des 'contenus aspirationnels pour booster la notoriété des avantages produit', des R:techno, des 'contenus pour les clients en phase de considération d'achat' et des R:tuto qui permettent 'de rassurer sur la prise en main du véhicule'.



'Ce R:System permet la mise en cohérence des contenus sur chaque point de contact, au plus près des attentes clients, dans un ton et style qui boostent l'image de notre marque', explique en substance Alexandra Ovigny, Senior Advertising Manager de Renault.



Déjà présente sur les réseaux sociaux, cette campagne sera diffusée au mois de juin pour accompagner le lancement commercial de la version E-tech hybride de nouveau Renault Arkana en Europe dans 35 pays.



