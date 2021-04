Renault : La politique RSE intégrée au plan Renaulution

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - A l'occasion de son assemblée générale organisée le 23 avril, le Groupe Renault a détaillé la mise en oeuvre de sa politique de responsabilité sociétale et environnementale (RSE) dans le cadre de son plan stratégiqueRenaulution.



Cette politique s'appuie sur trois piliers majeurs intégrés aux activités de l'entreprise : la transition écologique, la sécurité des clients sur les routes et des collaborateurs sur le lieu de travail, et l'inclusion en travaillant à l'employabilité et la parité des équipes.



Pour inscrire la stratégie RSE au coeur des priorités opérationnelles de l'entreprise,un comité exécutif de stratégie RSEest créé, regroupant les principales fonctions concernées au plus haut niveau de l'entreprise : l'industrie, les achats, l'ingénierie, le digital, la finance ou les ressources humaines.



L'ensemble des décisions sera présenté et approuvé par le comité RSE du conseil d'administration, présidé parJean-DominiqueSenard,Président du conseil d'administration de Renault.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.