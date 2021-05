Renault : La division 'Sport Cars' devient 'Alpine Cars'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Renault annonce que la division Renault Sport Cars - dont le site est basé aux Ulis - a été renommée Alpine Cars, depuis le 1er mai.



Le changement de dénomination de cette entité dédiée à la conception des modèles sportifs de Renault Group s'inscrit dans le cadre de la création de la Business Unit Alpine.



'Il est essentiel que les différentes entités qui composent la Business Unit portent chacune le nom d'Alpine et incarnent les valeurs et les ambitions de la marque.Alpine a vocation à être une marquepremium sport à l'avant-garde de l'innovationet de la technologie', assure le Losange.



Ce changement de nom symbolise aussi la nouvelle dynamique dans laquelle le site des Ulis est déjà engagé avec le développement de la future gamme Alpine 100% électrique et les échanges techniques avec les équipesd'Alpine Racing.



