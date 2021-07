Renault : L'offre Renault Bank fait son entrée aux Pays-Bas

(CercleFinance.com) - Renault a annoncé jeudi que son offre d'épargne Renault Bank allait faire son entrée aux Pays-Bas via la place de marché digitale Raisin.nl.



Cette filiale néerlandaise de la fintech allemande Raisin DS, spécialisée dans la gestion de patrimoine, propose en effet sur sa plateforme un compte à vue Renault Bank affichant un taux d'intérêt de 0,35%.



Pour mémoire, Renault Bank est l'offre d'épargne proposée par RCI Bank and Services, la structure de financement du groupe du groupe.



