Renault : Jefferies n'est plus à 'sous-performance'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies relève son opinion sur Renault de 'sous-performance' à 'conserver' avec un objectif de cours porté de 30 à 37 euros, revenant sur le plan stratégique dévoilé récemment par le constructeur automobile au losange.



'Le plan de redressement a placé la barre assez bas pour dépasser les objectifs, mais est également apparu comme assez conventionnel à un moment où le secteur est obligé de se réinventer', juge le broker dans sa note.



'À un moment donné, la richesse des actifs peut offrir des opportunités pour redéployer le capital et corriger le déséquilibre de valorisation, mais cela reste éloigné', poursuit-il, ajoutant que 'cependant, les activités ont cessé de se détériorer'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.