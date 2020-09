Renault : Invest Securities relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities indique ce matin que les investisseurs restent dans l'attente du plan stratégique et toujours sans guidance.



' Pourtant, les informations et interviews diffusées au long des dernières semaines, les nominations qui se multiplient aux postes clés du groupe permettent d'avoir, en avant-première, un tableau déjà clair sur le redressement avec quelques indications distillées sur les marges futures visées chez Nissan et chez Renault et sur le ' timing ' de leur remontée ' indique le bureau d'analyses.



' Tout ceci valide nos estimations abaissées au S1 2020. Ne pas attendre 2021 pour jouer le retour à bonne fortune de Renault nous semble être une bonne stratégie d'investissement, en anticipation des annonces lors de la présentation des nouvelles guidances ' rajoute Invest Securities.



L'analyste relève son objectif de cours à 32,1E (contre 26,7E). Renault reste dans la sélection IS avec une opinion achat.



