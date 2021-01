Renault : Invest Securities rehausse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities réaffirme son opinion 'achat' sur Renault et maintient le titre dans sa 'sélection IS', avec un objectif de cours rehaussé de 43,6 à 47,7 euros, soit un potentiel de +35%, au lendemain de la présentation stratégique du constructeur automobile.



Jugeant les guidances chiffrées par Renault pour 2023 et 2025 prudentes et surtout 'dépassables', le bureau d'études indique que son scénario 'n'est pas, comme espéré, relevé mais n'est pas abaissé sur 2021/22'.



'De plus, en termes de valorisation DCF, notre hypothèse moyen et long terme de marge EBITA Auto (hors RCI) est de 4% donc en ligne avec la guidance de marge groupe 'plus de 5%' à partir de 2025', poursuit-il.



